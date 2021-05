Le ministère de la Fonction publique publie sa 3e mise à jour de la publication en ligne intitulée «Chiffres clés de l’emploi dans la Fonction publique de l’État». Réalisée en collaboration avec le Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État et l’Observatoire de la Fonction publique, la publication donne un aperçu des caractéristiques de l’emploi dans la Fonction publique de l’État. Elle présente un état des lieux des chiffres les plus récents dans les 4 secteurs (administration générale, justice, force publique et éducation) ainsi que leur évolution au cours des trois dernières années (2018, 2019 et 2020). Au 31 décembre 2020, la Fonction publique de l’État compte ainsi 31.049 agents de l’État pour un âge moyen de 40,7 ans. Les fonctionnaires représentent 62,1% des agents alors que 28,5% sont des employés et 8% des salariés. Concernant la distribution des agents par secteur, 44,8% se trouvent dans le secteur de l’éducation, 39,6% dans l’administration générale, 11,1% dans la force publique et 4,5% à la justice. Les fonctions dirigeantes sont occupées à 28,5% par des femmes et 71,5% par des hommes. Répartition des différentes carrières Au niveau des fonctionnaires, 33,4% sont dans le groupe de traitement A2, 30% se trouvent dans le groupe A1, 17,3% dans le groupe B1 et seuls 0,6% dans le groupe de traitement D3. Pour les employés, c’est le groupe d’indemnité B1 qui est le plus représenté avec 30,7% des agents, suivi du groupe A1 avec 27,7% des agents et du groupe A2 avec 21,5% des agents. Vous pourrez retrouver toutes ces données, ainsi que de nombreuses autres informations, dans la publication «Chiffres clés de l’emploi dans la Fonction publique de l’État». La publication est mise à jour annuellement. Cette approche permet ainsi un suivi continu de l’évolution des chiffres à long terme. Elle est accessible dès aujourd’hui sur le portail de la Fonction publique (https://fonction-publique.public.lu/fr.html). Les chiffres clés de l’emploi des années précédentes sont également toujours accessibles sur le portail de la Fonction publique: 2019

