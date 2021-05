An der Mëttesstonn koum et um CR103 zu engem méi uergen Accident. D'Strooss war wéinst dem Tëschefall an den Aarbechte blockéiert.

RTL-Informatiounen no wier den Automobilist engem Bam, deen zu deem Moment gerutscht oder gefall wier, ausgewach an hätt dobäi d'Kontroll iwwer säi Gefier verluer. Doropshin wier hie mat sengem Gefier an e Bam gerannt. De Chauffer gouf blesséiert, de Samu an d'Rettungsdéngschter waren op der Plaz. D'Strooss huet misste gespaart ginn. © Domingos Oliveira / RTL © Domingos Oliveira / RTL © Domingos Oliveira / RTL © Domingos Oliveira / RTL © Domingos Oliveira / RTL © Domingos Oliveira / RTL © Domingos Oliveira / RTL © Domingos Oliveira / RTL © Domingos Oliveira / RTL