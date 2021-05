E Freideg war et déi leschte Kéier, dass déi Jonk aus den Ofschlossklassen an der Schoulbänk setzen an d'Schell héieren.

Un d'Ofschlossexamen, dorunner ka sech jiddereen zeréckerënneren. D'Opreegung mat der Schoul ofzeschléissen, mä awer och d'Virfreed virun enger neier Liewensetappe. Fir d'Schüler an d'Schülerinnen, déi dëst Joer hir Examen schreiwen, kënnt awer eng Suerg dobäi: Wat ass, wann ech mech mam Coronavirus ustiechen an d'Examen net schreiwen kann?

Leschten Dag virun den Examen / Reportage Monica Camposeo

D'Opreegung um leschten Dag ass definitiv do. Dass d'nächst Woch op den Home Schooling zeréckgegraff gëtt, begréissen d'Schülerinnen an d'Schüler awer. Domadder soll de Risiko, sech nach kuerz virun den Examen unzestiechen, miniméiert ginn. Doheem wëll ee sech da virun allem op d’Matière konzentréieren.

Eng 150 Schüler a Schülerinne schreiwen am Lycée Technique du Centre um Lampertsbierg hir Ofschlossexamen. Si hunn dat ganzt Joer vill geschafft, fir geschwënn hir Schoul kënnen ofzeschléissen.

Wien awer elo a Quarantän muss wéinst engem Kontakt mat enger infizéierter Persoun oder selwer e positiivt Testresultat kritt, fir dee kéint dat problematesch ginn, weess den Direkter vum LTC Jean-Paul Lenertz

„Well da misste si jo eng länger Zäit a Quarantän an da kéinte si sécher hiren Examen net schreiwen. Si hätten dann am Hierscht nach eng Kéier eng Chance, mä awer ass et jo herno net esou evident, fir op enger Uni unzekommen“

© Monica Camposeo © Monica Camposeo

D’Fro, wat géing geschéien, wann e positive Fall do wier, ass ëmmer do, esou d'Anouk Wetzel. Si ass Engleschproff op enger Ofschlossklass am LTC. Ma och wann et kee reguläert Joer wier, géing ee versichen, dat Bescht draus ze maachen.

Anescht wéi d'Klasse vun 4ème bis 2ème, haten d'Première keng Alternance mat A-B-Wochen. An dat hätt gehollef, fir gutt am Programm kënne weiderzekommen.

„Mir hunn de Programm am Fong scho virun e puer Wochen ofgeschloss a wat mer elo am Fong maachen, ass eng kleng Revisioun vun deene wichtegen Texter, déi si musse kennen. An da schwätze mer och nach iwwert hir Strategie, wéi si solle virgoen am Examen, fir do dat Bescht draus kënnen ze maachen.“

Quarantänen oder positiv Fäll an der Klass hätten et deelweis schwéier gemaach, Schoul ze halen. Ma et hätt ee sech awer ëmmer kënnen upassen. An déi Jonk si motivéiert, fir d'Schoul ofzeschléissen. Trotz der schwéierer Situatioun, dierft ee sech net blockéieren loossen, esou eng Schülerin. Wat hëlleft, ass d’Zil am A ze behalen: den Diplom. Domadder kënnen déi Jonk sech da verwierklechen.