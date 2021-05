Dobäi handelt et sech ëm 60 Entloossungen. Dat hunn d'Gewerkschaften OGBL an LCGB e Freideg RTL géintiwwer confirméiert.

Nodeems d'Direktioun vu G4S e Sozialplang annoncéiert hat, goufen d'Gewerkschaftsdelegatiounen e Freideg iwwer d'Envergure vun der Situatioun informéiert.

Déi concernéiert Leit sinn all Sécherheetsagenten. Déi meescht vun hinne wären aktuell am Chômage partiel. 80 Poste solle bei G4S ofgeschaaft ginn. Dorënner sinn 20 Leit, deenen hiren CDD ausleeft oder an d'Pensioun ginn an net ersat ginn. Bis zu 60 Mataarbechter ginn entlooss.

D'Entloossunge wäre krisebedéngt. Ënnert dem Personal wier elo eng grouss Onsécherheet.

OGBL an LCGB si strikt géint e Sozialplang a fuerderen e Plan de maintien dans l'emploi. Fir d'Gewerkschafte gëllt d'Argument, wéinst der Pandemie géif et manner Aarbecht ginn, elo net méi. Et wär een um Enn vun der Kris an et misst méiglech sinn, deene concernéierte Leit Perspektiven ze ginn. Si si sech sécher, dass d'Aktivitéit duerch d'Ouverturen no an no nees ugekuerbelt gëtt.

D'Gewerkschaften hunn den 18. Mee e Rendez-vous mat der Direktioun vu G4S. Si hunn och eng Entrevue mam Departement fir de Sécherheetssecteur bei der Fedil gefrot.