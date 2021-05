Dat sinn der 11 méi wéi nach am Mäerz an 80 méi, wéi am Abrëll 2020.

Bis ewell goufen 303 Demanden dëst Joer gemaach. Dat sinn der 83 manner, wéi zu deem Zäitraum 2020 a souguer 496 manner, wéi 2019. Déi meescht Demandë si vu Leit aus dem Syrien gemaach ginn (31). 22 koumen der aus Eritrea, 5 aus Ethiopien, dem Marokko oder dem Sudan, an déi aner 22 aus anere Länner. Links PDF: Déi komplett Statistik vun der Direction de l'immigration