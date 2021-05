Wéi d'Police mellt, waren den 3. Januar dëst Joer direkt 2 onéierlech Persounen zu Diddeleng ënnerwee, déi eng geklaute Bancomatskaart benotzt hunn.

Géint 13.01 Auer huet eng nach onbekannte Persoun mat enger geklauter Bancomatskaart op der Bensinsstatioun Q8 zu Diddeleng an der Route de Luxembourg e puer Mol Suen opgehuewen.

Eng weider onbekannte Persoun huet dee selwechten Dag géint 13.13 Auer mat enger geklauter Visaskaart um Bancomat vun der Spuerkeess zu Diddeleng bei der Gemengeplaz Suen opgehuewen.

An deem Zesummenhang ginn elo no Zeie gesicht, déi d'Persounen op de Fotoe erkennen. Sämtlech Informatioune si fir d'Police vu Walfer um (+352) 244 41 1000 oder per E-Mail op police.walferdange@police.etat.lu.