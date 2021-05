Nom Interview vum Policeminister am RTL-Moiesjournal, deelt och d'Police schrëftlech Detailer iwwert d'Entwécklung vun der Kriminalitéit an der Stad mat.

Wéi de Minister et um Radio scho sot, goufen an den éischte 4 Méint vum Joer an der Stad an der Moyenne manner Déifställ mat Gewalttätegkeet registréiert wéi an de leschte 5 Joer. 3,5 Aggressioune géintiwwer 4,7 an deem selwechten Zäitpunkt. Déi 60 Tëschefäll, déi vun de Beamte festgestallt goufen, géifen ënnert der Moyenne vun de leschte 5 Joer leien. Wat an de leschte Wochen opgefall wier, wier eng isoléiert Serie vun Aueren a Ketten, déi am Dag geklaut goufen. Esou Phenomener, schreift d'Police, géifen zäitweis op Plazen optrieden, wou vill Leit beienee sinn. Et géif een och drop schaffen.

Wat d'Drogenaffären ugeet, goufen der déi lescht zwee Joer duebel sou vill an der Stad registréiert wéi nach 2017 an 2018. D'Moyenne ass hei, der Police no, vu 25 op 50 Affären an der Moyenne pro Woch eropgaangen. Dat well d'Police och verstäerkt an deem Beräich intervenéiere géif. Besonnesch op der Stater Gare wier d'Police zanter Hierscht 2019 am Drogemilieu aktiv.

Op der anerer Säit sinn d'Abréch an Haiser an der Stad zeréckgaangen. An Autoen, Kelleren a Garagë wier awer méi dacks agebrach ginn.

Bei den einfachen Déifställ leien d'Zuelen an der Stad ënnert der Moyenne vun de leschte 5 Joer.

Stad Lëtzebuerg mat Esch oder Ettelbréck ze vergläichen

D'Police erkläert donieft, datt d'Situatioun an der Stad Lëtzebuerg a puncto Kriminalitéit, déi d'Bierger am meeschte betrëfft wéi Déifställ, Aggressiounen oder Abréch zum Beispill, proportional zu der Awunnerzuel, zu Esch an Ettelbréck änlech gelagert ass wéi an der Haaptstad. Mat Ofstand géifen Déifferdeng an Diddeleng kommen.