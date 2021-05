Komplementar zum Lëtzebuerger Ecolabel, deen zejoert säin 20ten Anniversaire gefeiert huet, gëtt et elo och en europäeschen.

Méi ewéi 40 touristesch Strukturen zu Lëtzebuerg, ewéi Hotellen a Jugendherbergen, hunn de Lëtzebuerger Ecolabel. Dës zertifiéiert Betriber mussen iwwer 80 Krittären a Mesuren an de Beräicher vum Ëmwelt-a Klimaschutz erfëllen an ëmsetzen. An Zukunft wëll een d’Visibilitéit vum Ecolabel erhéijen.

Mat Lëtzebuerger an europäesche ginn et zwee verschidde Labelen, wéi d'Ëmweltministesch Carole Dieschbourg an den Tourismusminister Lex Delles op enger Konferenz ënnerstrach hunn. Béid Labelen hunn awer dat selwecht Zil.

Dat ass d'Nohaltegkeet an de Minister Lex Delles weess, datt et ëmmer méi Touriste gëtt, déi no Labelen, wéi den nationalen an den europäeschen Ecolabel sichen.

"Lëtzebuerg ass als Destinatioun per se schonn eng relativ nohalteg Destinatioun. Alles wat am Aktivtourismus ass, alles wat am ländleche Raum ass. Mer hunn do eng ganz flott Offer am Aklang mat der Natur. Dat ass e ganz wichtegen Deel vun der Promotioun vu Lëtzebuerg am Ausland. Dofir ass och de Krittär vun der Struktur wichteg, déi seet, datt se nach bësse méi dorop oppasst. Do huet se dann eng Visibilitéit op verschiddene Plazen, wou se soss vläicht keng hätt an et gi Clienten, déi extra op esou Plaze ginn, wou dorop opgepasst gëtt."



Fir ee vun deenen zwee oder och béid Labelen ze kréien, muss ee Mol net Proprietär vum Gebai sinn an et gi keng Critèren déi Betriber, zum Beispill wéinst dem Alter vum Gebai, ausschléissen.

Et gi verschidde Kategorie gekuckt, zum Beispill den Energieverbrauch an d'Energieeffizienz, mä awer och d'Gestioun vum Betrib, de Waasserverbrauch an d'Offallgestioun oder d'Kommunikatioun mam Client iwwert d'Nohaltegkeet.

Fir jiddereen, deen intresséiert ass, gëtt et eng individuell Berodung beim Ökozenter Pafendall, esou d'Isabelle Schummers, Conseillère bei der ASBL.



"Wann e Betrib intresséiert ass, da kann dee sech beim Ökozenter Pafendall mëllen. Mir als Conseiller maachen dann e Rendezvous aus mam Betrib, da komme mer op d'Plaz. Mir kucken dann de Katalog mat de Critèren duerch, fir en éischt Gefill dofir ze kréien, wou de Betrib steet. Dono sti mer wärend der ganzer Prozedur zur Verfügung, fir dass de Betrib prett gëtt, fir den Audit am Fall vum nationalen Ecolabel."

Wann dat da vun engem externen Auditeur confirméiert gëtt, da kritt een de Label vun den zoustännege Ministeren.Änlech ass och d'Prozedur beim europäesche Label.

Nei ass elo den Internetsite ecolabel.lu, mat engem Espace professionnel, wou een all déi néideg Informatioune kritt.

