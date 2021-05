An dësem Dossier huet keen eleng Schold, et ass e grondsätzleche Problem, wou Decisiounen op Gemengenniveau net duerginn.

Eng Maniff an der Glesener-Strooss op der Gare, huet Ufank September zejoert, op de Manktem u Sozial-Wunnengen an der Stad opmierksam gemaach. Op der Nummer 55 haten, dem Proprietär no, 15 Leit iwwer e Contrat de Bail, d'Recht do ze wunnen. Deemools waren d'Locatairen opgefuerdert, eraus ze plënneren, well d'Mauere fiicht wären, an een hei kee Mënsch méi adequat kéint logéieren. Haut (7. Mee 2021), 8 Méint drop, hunn déi 3 lescht Stéit hir Zëmmer verlooss an dat ouni Alternativ, fir ze wunnen.



De Service Logement vun der Stad war op der Plaz, wéi déi lescht Locatairen hu misse goen, dobäi e Huissier an e puer Polizisten. Am September huet de Mieterschutz op d'Wunnkonditiounen an dësem Haus opmierksam gemaach, de Stroum wier ofgeschnidde ginn, Waasser ofgespaart - et war en Duerchernee sonnergläichen, deemools. E Freideg war et dat och. Um 1. Stack stounge gefillten 100 Wallissen, an d'Leit vum Mieterschutz wollte wëssen, wouhinner déi gefouert géifen.

Nodeems d'Ex-Lokatäre sech am Service Logement vun der Stad presentéiert haten, goufe si gewuer, dass Plazen am Pafendaller Foyer fir si reservéiert wieren. Fir 3 Méint mat Optioun op Verlängerung.



An dësem Dossier huet keen eleng Schold un dëser Situatioun. An et kann een all Säit verstoen. De Problem ass e vill méi grondsätzlechen. Een deen net just Decisiounen op Gemengenniveau brauch.