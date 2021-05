E Freideg den Owend géint 19.15 Auer gouf eng Persoun op der "Passerelle" tëscht Bouneweg an der Gare ugegraff.

Mat Gewalt hu si hir de Sonnebrëll an d'Kopfhörer geklaut. D'Affer gouf dobäi liicht blesséiert. Doropshin huet d'Police direkt no den Onéierleche gesicht an eng Persoun ugetraff, op déi d'Täterbeschreiwung gepasst huet. Bei enger Kontroll goufen d'Kopfhörer fonnt. Op Uerder vum Parquet gouf de Mann festgeholl an hat e Samschdeg Rendez-vous virum Untersuchungsriichter.

E Freideg am Nomëtteg gouf eng Fra an engem Akafszenter zu Féiz dobäi erwëscht, wéi si geklaut huet. Et huet sech erausgestallt, dass d'Fra keng Pabeieren dobäi hat, fir sech legal am Land opzehalen. Si gouf op Uerder vum Ausseministère an de „Centre de rétention" bruecht.

Géint 14 Auer gouf e Freideg um Belair e Scooter matgoe gelooss. E bësse méi spéit gouf d'Gefier erëmfonnt. Der Police ass et iwwerdeems gelongen, 3 Persounen z'ermëttelen, op déi d'Täterbeschreiwung gepasst huet. Ee vun hinnen huet d'Dot gestanen. Eng Plainte gouf gemaach.