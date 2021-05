D'Piraten hunn eng nei Spriecherin - um gréisstendeels digitale Landeskongress vun der Partei gouf d'Rebecca Lau op dee Poste gewielt.

Si krut 88 Prozent vun de Stëmmen an ersetzt domat d'Marie-Paule Dondelinger, déi nëmmen 23,5 Prozent vun de Stëmme krut - knapp 60 Prozent vun de Piraten hu géint si gestëmmt.

D'Marie-Paule Dondelinger koum ursprénglech vun der PiD, si war zanter 2019 Co-Spriecherin vun de Piraten. D'Rebecca Lau huet um RTL-Mikro iwwert hir politesch Prioritéite geschwat - hiert Resultat konnt déi jonk Politikerin nach net sou richteg gleewen. "Et ass alles nach ëmmer e bëssen irrealistesch fir mech, ech muss dat nach ëmmer verdauen, mee et ass vill besser, wéi ech geduecht hat, dat ass mol sécher. (...) Integratioun an Anti-Mobbing, respektiv Anti-Diskriminatioun, dat ass mer ganz wichteg, virun allem, well ech dat fréier a menger eegener Kandheet och erlieft hunn. An do wëll ech am meeschten drop schaffen."

D'Rebecca Lau ass elo Co-Spriecherin mam Starsky Flor, dee mat knapp 95 Prozent op sengem Poste confirméiert gouf.

Den Deputéierte Marc Goergen ass nach ëmmer Koordinator vun der Partei, säi Mandat leeft nach bis 2022 a stoung elo net zum Vott.