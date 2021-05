Am Lokale mellt de CGDIS 3 Persounen, déi bei Accidenter e Samschdeg den Owend blesséiert goufen, eng dovun ass nach op der Plaz gestuerwen.

Um 17.30 Auer sinn zu Esch 2 Autoen am Rond-point An der Schmelz kollidéiert, 1 Persoun gouf dobäi verwonnt.

Zu Lëpschent krut en Automobilist an der Tunnelstrooss eng Mauer ze paken. De Bilan ass hei 1 Blesséierten.

Géint 20.15 Auer ass um CR123 tëscht Kruuchten a Colmer-Bierg e Motorradsfuerer déidlech verongléckt. De 26 Joer ale Mann ass nach op der Plaz u senge Blessure gestuerwen.

Donieft hunn d'Pompjeeën e Samschdeg direkt 5 Mol missen intervenéieren, well et gebrannt hat. Zu Ettelbréck an der Rue Gustave de Marie stoung e Keller a Flamen, zu Bouneweg an der Rue de Bonnevoie hat eng Poubelle gebrannt, um Lampertsbierg war et eng Dixi-Toilette, zu Bech-Maacher huet e Motorrad Feier gefaangen an zu Rolleng missten Hecke geläscht ginn.