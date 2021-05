Wéi eng Schnelltester kommen a Fro a wéi laang muss ee säi Mond- an Nueseschutz am Restaurant unhalen? Hei e klengen Iwwerbléck.

Mat Bléck op d'Reouverture vun de Banneraim de 16. Mee hu sech d'Regierung, d'Horesca an d'Chambre de Commerce zesumme gedoen, fir d'Verdeele vun de gratis Schnelltester z'organiséieren. Dëst sinn Antigen-Schnelltester, déi ee selwer mécht, fir kënne bannenan an engem Restaurant an aller Sécherheet z'iessen.

Vun e Méindeg un an bis e Mëttwoch kënnen d'Tester geliwwert gi wärend de Bürosstonnen tëscht 9 Auer moies an 5 Auer mëttes. Déi viséiert Betriber sollen eng Presenz sur place assuréieren, fir dass d'Liwwere vun den Schnelltester ouni Problemer kann organiséiert ginn.

Am Mail vun der Chambre de Commerce gëtt iwwerdeems nach eemol präziséiert, dass een entweder mat engem negative PCR-Test kann an de Restaurant goen, deen net méi al ass wéi 72 Stonnen oder mat engem Antigen-Schnelltest, dee vun engem Professionelle gemaach gouf, deen net méi al ass wéi 24 Stonnen oder dann ebe mat engem Auto-Schnelltest, deen ee sur place ka maachen.

D'Clientë mussen de Mask am Restaurant sou laang unhalen, bis dass d'Resultat vum Test do ass. Wann d'Resultat positiv ass, gëtt de Client gebieden ze goen, sech an Auto-Isolement ze setzen, säi Resultat online op www.covidtracing.public.lu ze deklaréieren a senge Kolleegen an der Famill Bescheed ze soen.

D'Regierung stellt fir den Ufank 500.000 gratis Schnelltester zur Verfügung. Nodeems d'Betriber hir gratis Tester opgebraucht hunn, musse se sech déi nächst selwer kafen. Eng Lëscht mat recommandéierten Auto-Schnelltester fënnt een och online op www.covid19.lu.

Et bleiwen nach eng Rei Froen ze klären, notamment, ob et virgesinn ass, dass Geimpfter ouni Test eran dierfen an ob d'Schnelltester, déi ee selwer mécht, iergendwa méi laang gülteg sinn.