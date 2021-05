Versichten Déifstall, e puer Permisen agezunn a Verstouss géint de Couvre-feu: D'Police hat e Samschdeg den Owend an an der Nuecht vill ze dinn.

Kuerz virun 19 Auer krut en Automobilist zu Lëpschent eng Fassad ze paken. Wéi sech erausgestallt huet, hat hien Alkohol consomméiert.

Zu Sëll ass der Police e Gefier gemellt ginn, dat am Zickzack ënnerwee war. Och hei ass den Alkoholtest positiv ausgefall.

Kuerz virun 23 Auer sinn d'Beamte vun der Police um Boulevard Royal op e Gefier opmierksam ginn, dat op den Tramsschinnen ënnerwee war. Den alkoholiséierte Chauffer war de Permis nach op der Plaz lass.

Zwee weider Fürerschäiner goufen no 23 Auer zu Dikrech an ëm 2 Auer zu Biergem agezunn. Et goufen donieft och 2 Protokoller ausgestallt, well géint de Couvre-feu verstouss gouf.

Soss nach aus dem Police-Bulletin

No Mëtternuecht goufen e puer Persounen op engem Parking zu Iechternach kontrolléiert. An engem vun de Gefierer gouf eng kleng Quantitéit Droge fonnt. Wéinst dem Verstouss géint d'Drogegesetz gouf eng Plainte gemaach. Donieft huet sech erausgestallt, dass ee vun de Chauffer kee Permis hat. Och hei gouf eng Plainte gemaach. Well sech net un d'Ausgangsspär gehale gouf, gouf jidderee protokolléiert, dee vun der Police um Parking ugetraff gouf.

E versichten Déifstall gouf et an der Nuecht an der Stad op der Theaterplaz. Hei gouf versicht, e Motorrad ze klauen. Kuerz drop gouf eng Persoun vun der Police kontrolléiert. Si hat Drogen an Drogenutensilien dobäi. Dës goufen op Uerder vum Parquet saiséiert. Géint de presuméierten Déif gouf eng Plainte wéinst Drogebesëtz a versichtem Déifstall gemaach.