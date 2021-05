Bis Enn September kann een all Sonndeg en Tour duerch d'Minn tëscht Rodange a Lasauvage maachen.

Op iwwer engem Kilometer geet et duerch d'Geschicht vum Minette. Eng flott Rees an d'Vergaangenheet, wou een esou munches iwwer d'Aarbecht vum Mineur gewuer gëtt. Hannert dem Restaurant vun der Giedel am Fond de Gras ass all Sonndeg den Depart vun der Minièresbunn. Nomëttes um 15 Auer an um 16.10 Auer geet et zréck an d'Zäit. Tëscht 20 a 40 Leit kann den Zuch a Pandemieszäit transportéieren.

D'Lokomotiv ass aus dem Joer 1897 Si war an der Stengeforter Schmelz an zu Wolz an der Liederfabrick am Asaz.

D'ASBL Minièresbunn gëtt et zanter 1990 a besteet aus 20 Benevoller. Eng hallef Dose Leit brauch et all Sonndeg fir de Betrib um Lafen ze halen.

Zanter 1992 fiert d'Bunn och duerch déi fréier Galerien. Dat op enger Längt vu 1400 Meter. Wärend 100 Joer gouf Eisenäerz zu Lëtzebuerg ofgebaut. Vu Rodange bis Diddeleng goufen et Minnen. 1981 gouf eng leschte Kéier Minette erausgeholl.

An Net-Covid-Zäite bleift den Zuch och ëmmer an der Galerie stoen. Hei kréien d'Visiteuren dann och zousätzlech Informatioune ronderëm de Biergbau zu Lëtzebuerg.

Bis de 26.September fiert d'Minièresbunn all Sonndeg tëscht dem Fond-de-Gras a Lasauvage. Den Zuchbilljee kritt ee sur Place.