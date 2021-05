D'Ekippe vum CGDIS hunn an de leschte Stonnen dräi Bränn missten ausmaachen a ware bei dräi Accidenter am Asaz.

Am Lokalen mellt de CGDIS e Brand e Sonndeg den Owend kuerz virun 23 Auer an der Lëtzebuerger Strooss zu Leideleng. D’Feier war am Keller vun engem Haus ausgebrach. D’Pompjeeën aus der Stad, vu Leideleng a Monnerech waren op der Plaz, et blouf beim Materialschued.

Géint 3 Auer huet et dann och an engem Haus zu Wallenduerf gebrannt, direkt un der Lëtzebuerger Grenz, déi aner Säit vun der Sauer. Hei waren d’Pompjeeë vu Reisduerf a Konsdref mat am Asaz, Detailer feelen nach.

Kuer virun 19 Auer hat dann nach eng Poubelle zu Baschelt gebrannt.

Da mellt de CGDIS nach e puer Accidenter. Kuerz no 17 Auer e Sonndeg ass tëscht Pëtschent/Weiler a Wuelessen a Motocyclist gefall. Dëse gouf liicht verwonnt, d'Rettungsekippe vu Pëtschent an Dikrech waren op der Plaz.

E bësse méi spéit krut zu Hasel an Auto e Cyclist ze paken, hei gouf eng Persoun liicht blesséiert. D'Ambulanze vu Beetebuerg a Weiler zum Tuer waren am Asaz.

Géint 20 Auer waren d'Ekippe vun Esch an Dippech am Asaz, nodeem an Automobilist zu Betteng op der Mess accidentéiert war. Och hei gouf eng Persoun liicht verwonnt.