E Méindeg um 11 Auer huet de Wirtschaftsminister zesumme mam Vizepresident vu Guardian Glass an Generaldirekter vu Guardian Europa en Pressekonferenz.

Et géif ëm d'Zukunft vum Flaachglas-Produzent am Grand-Duché goen, heescht et an der Invitatioun, ouni dass weider Detailer genannt ginn.

Enn Mäerz hat de Franz Fayot am Kader vun der Emissioun Background bei eis op der Antenn präziséiert, dass ee mat Guardian a Gespréicher géif stoen.

Mat Subsiden-Instrumenter géing een d'Direktioun wëllen iwwerzeegen, fir an e ganz neien, héichmodernen Uewen z'investéieren, dee méi energieeffizient wär a manner Emissioune géing ausstoussen, wéi déi aktuell Iewen, sot de Minister deemools, dee sech do virsiichteg optimistesch gewisen hat, dass sech de Projet géing realiséieren.