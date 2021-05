Bei engem Familljesträit zu Bäreldeng gouf e Sonndeg am fréien Owend eng Fra schwéier verwonnt.

E Mann vu 56 Joer gouf festgeholl a koum e Méindeg de Moien virun den Untersuchungsriichter. De Parquet huet d'Police judiciaire mat der Enquête befaasst.

An der Nordstad goufen de Weekend 3 Leit gepëtzt déi a Butteker geklaut hunn. Zu Dikrech goufe Persounen dobäi erwëscht, wéi se an engem Supermarché Patroune fir an e Printer wollte klauen. Zu Ettelbréck hat eng Persoun versicht fir an engem Geschäft Alkohol ze klauen.