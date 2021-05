Fir den Transport bis op Eindhoven huet d'Lëtzebuerger Arméi mat den hollänneschen Arméi-Autoritéiten a mam CGDIS zesumme geschafft.

Nodeems déi Lëtzebuerger Regierung decidéiert huet, fir Indien an der momentan schlëmmer Kris ze hëllefen, goufen e Méindeg Neel mat Käpp gemaach an 58 Beootmungsmaschinne goufe vum Militärfluchhafen Eindhoven aus op New Delhi geschéckt, dat an Zesummenaarbecht mam CGDIS an der Lëtzebuerger Arméi an a Koordinatioun mam hollännesche Militär.

© EATC © EATC

De Vol gouf vum "European Air Transport Command" organiséiert. Lëtzebuerg ass jo Member bei dëser Reorganisatioun.

Hei den offizielle Communiqué

La Direction de la défense et l'armée luxembourgeoise ont soutenu le CGDIS pour assurer le transport d'équipements médicaux en direction de l'Inde (10.05.2021)

Communiqué par: ministère d'État / Direction de la défense Suite à la décision du gouvernement luxembourgeois de mettre à la disposition de l'Inde des équipements médicaux pour répondre à la situation causée par la pandémie COVID-19, un transport de 58 respirateurs en direction de New Delhi a été effectué le 10 mai 2021 à partir de l'aéroport militaire d'Eindhoven.

Les respirateurs ont été transportés à bord d'un avion transporteur néerlandais que la Direction de la défense a été en mesure de solliciter en toute urgence auprès de l'EATC*.

De par son appartenance à cette organisation, le Luxembourg dispose d'un accès privilégié à la flotte sous commandement de l'EATC. L'EATC a recherché le moyen le plus adapté pour le besoin exprimé par la Direction de la défense, et a planifié voire exécuté le vol au profit du Luxembourg vers l'Inde. Cette coopération exemplaire est le fruit de la mutualisation et du partage d'avions entre sept États européens.

L'armée luxembourgeoise s'est coordonnée avec les autorités militaires néerlandaises et le CGDIS pour réaliser le transport routier et assurer l'accès à l'aéroport militaire d'Eindhoven, d'où le vol en question a pris son départ.

Les 58 respirateurs ont été livrés en réponse à la demande de soutien que l'Inde a exprimée par l'intermédiaire du mécanisme de protection civile de l'UE.



________________________________________



* European Air Transport Command, situé à Eindhoven (NLD), www.eatc-mil.com

L'EATC est un exemple concret de la construction de l'Europe de la défense. Il recherche des solutions communes aux enjeux du domaine du transport tout en diminuant les coûts et établit des normes pour harmoniser et décupler l'interopérabilité entre partenaires.

L'EATC planifie et conduit approximativement une soixantaine de missions par jour au profit de ces nations membres. Il a à sa disposition une flotte commune, diversifiée et complémentaire d'environ 170 aéronefs dont les capacités luxembourgeoises (A400M, heures de vol A330 MRTT, capacités contractées d'évacuations médicales et de transport de fret).