D'Wënzer-Cooperative vun der Vinsmoselle krut déi meeschte Goldmedaile mat 4 Stéck.

De Lëtzebuerger Cremant bleift eng sécher Valeur: Beim nationale franséisch-Lëtzebuerger Cremant-Concours goufen et net manner wéi 20 Gold- a 5 Sëlwermedaile fir de Lëtzebuerger Cremant.

De Jury huet dës Medaile bannent 70 verschiddenen Zorte verdeelt, déi fir de Concours gestallt gi waren. Dat waren nieft der Lëtzebuerger Musel Cremanten aus e.a. dem Jura, dem Elsass, der Bourgogne an der Loire. Amplaz d'geplangt Degustatioun zu Beaune goufen et dëst Joer regional Juryen, déi hir Punkten an Appreciatioune verdeelt hunn.

Déi meescht Goldmedaile fir e Cremant brut krut d'Wënzer-Cooperative vun der Vinsmoselle mat 4 Stéck, all Kéier 3 Goldmedaile ware fir d'Produzenten Desom a Krier Frères.

Datt d'Succès-Story vum Lëtzebuerger Cremant unhält, weisen d'Chifferen: Goufe virun 10 Joer nach 2,1 Millioune Fläsche produzéiert, sou waren et der aktuell ronn 3,5 Milliounen.

Klickt hei, fir op d'Lëscht vun de Cremanten ze kommen.

Schreiwes

20 médailles d'or et 5 médailles d'argent pour le crémant luxembourgeois au 30e Concours national des crémants de la France et du Luxembourg (10.05.2021)

Communiqué par: ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural

Le crémant luxembourgeois et le Concours national des crémants de la France et du Luxembourg fêtent 30 ans d'existence. Même si cette année, la dégustation a dû avoir lieu dans des conditions extraordinaires, les dégustateurs étaient ravis de la qualité des crémants.

Des circonstances spéciales nécessitent des dégustations spéciales

En raison de la situation sanitaire actuelle, la rencontre des neuf régions crémants* n'a malheureusement pas été possible et la dégustation prévue début mai à Beaune a dû être annulée. Néanmoins, la Fédération nationale des producteurs et élaborateurs de crémant a proposé un autre concept adapté à la COVID-19.

La grande dégustation, au cours de laquelle des représentants des différentes régions forment un jury et discutent des propriétés des crémants, a été remplacée par un jury régional. Plus de 70 crémants différents ont été proposés au jury, composé de vignerons, d'œnologues, de représentants d'Horesca et de journalistes. Les crémants ont été dégustés à l'aveugle sur cinq tables en cinq catégories (Blanc Brut, Blanc Brut Millésimé, Rosé Brut, Blanc de Noirs Brut et Cuvées Spéciales).

20x or & 5x argent

Le crémant de Luxembourg reflète parfaitement les efforts de qualité auxquels les viticulteurs luxembourgeois sont confrontés. Le procès complexe nécessaire à l'élaboration du crémant est particulièrement important pour les vignerons. La popularité du crémant sur le marché du vin luxembourgeois est également démontrée par le fait que 3,5 millions de bouteilles de crémant sont désormais produites, par rapport à 2,1 millions de bouteilles en 2010. Il était également clair pour les jurés que ce produit, qui se caractérise par la joie, la convivialité et l'élégance, mérite des récompenses. Au total, les crémants de Luxembourg ont pu remporter 20 médailles d'or et 5 médailles d'argent.

* (Alsace, Bourgogne, Bordeaux, Limoux, Loire, Die, Jura, Savoie et Moselle luxembourgeoise)