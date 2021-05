Eng Rei Froen am Bezuch op d’Covid-Gesetzgebung, déi e Freide soll gestëmmt ginn, maachen der CSV nach gréisser Suergen.

Dat ënnersträicht de Parteipresident Claude Wiseler e Méindeg de Mueren um CSV-Briefing. Zanter Februar scho géing een eng kloer Strategie fir den Asaz vu Selbst- a Schnelltester verlaangen.

Lo wou Lockerunge komme sollen, géing een awer feststellen, datt den Asaz vun deenen Tester nach net gereegelt ass. Weder wou dës kënnen duerchgefouert ginn, nach wéi laang déi verschidden Tester gülteg sinn. Schliisslech wier et jo och net sënnvoll, wann ee Schüler moies an der Schoul getest gëtt, an dann nach eng Kéier fir an e Café am Nomëtteg. Jonker tëscht 18 an 30 Joer, déi nach keng Méiglechkeet haten, sech impfen ze loossen, sollen iwwerdeems zwee Mol d’Woch Schnelltester kréien, sou d’Fuerderung vun der CSV.

Generell gëtt awer och vun der CSV monéiert, datt keng konsequent a logesch Exit-Strategie virléich. Besonnesch elo, wou soll en europäesche „Greenzertifikat“ ausgeschafft gëtt, géing een net verstoen, wisou sech teste loossen déi eenzeg Méiglechkeet wier, zum Beispill fir an de Restaurant. Schliisslech sollt een och einfach kënne virweisen, wann ee geimpft ass, oder nach Antikierper huet, no enger iwwerstanener Covid-Erkrankung, sou de Claude Wiseler.