Nom herrlechen Dag um Sonndeg war um Méindeg scho rëm Schluss mam gudde Wieder. Iergendwéi wëll d'Wieder dëst Joer net sou richteg.

Ma wéini klammen d'Temperaturen endlech a kënne mer eis op e schéine Summer freeën? Mat deene Froe beschäftegen sech d'Mataarbechter vu Meteolux um Findel all Dag. An och, wann een natierlech net elo scho kann soen, wéi d'Wieder de Summer iwwer wäert sinn, sou gëtt et awer schonn Tendenzen.