A véier Zenteren uechtert d'Land wäerten d'Tester verdeelt ginn, dat vu méindes a freides tëscht 7.30 an 18 Auer a samschdes moies.

Den Aarbechtsministère fänkt mat sengem Schnelltest-Programm un. Am Ganze solle 5,7 Milliounen Tester u Lëtzebuerger Betriber verdeelt ginn. D'Aktioun leeft vum 17. bis den 29. Mee an ass op fräiwëlleger Basis.

D'Tester sinn net obligatoresch, weder fir d’Entreprisen nach d’Salariéen, ënnersträicht den Aarbechtsminister Dan Kersch op enger Pressekonferenz. Ma et wier essentiell, datt de Patron, ewéi och de Salarié alles mécht, fir d’Sécherheet vu senge Matmënschen ze garantéieren. Et hätt ee sech bewosst géint e Gesetz, dat Betriber zum Testen zwéngt, decidéiert, fir enger Penurie u Schnelltester, ewéi et an Däitschland grad de Fall ass, ze evitéieren. Esou eng Obligatioun hätt och d'Präisser vun den Tester fir d'Privatpersoune warscheinlech an d'Luucht gedréckt, esou den Dan Kersch.

D'Schnelltester fir d'Betriber ginn iwwer 4 Zentre verdeelt. Dëst méindes bis freides vun 7.30 moies bis 6 owes a samschdes vun 8 bis 12 Auer. Päischtméindeg ass zou.

D'Teststrategie ass zesumme mat de Gewerkschaften, dem Patronat an dem zoustännege Ministère ausgeschafft ginn. Geplangt ass, datt wärend 6 Wochen 2 Tester d’Woch ugebuede ginn. Bei ronn 475.000 Salariéen, déi fir den Test a Fro kommen, géingen dat eng ronn 6 Milliounen Tester ausmaachen. De Präis vun den eenzelen Tester läit bei 1,5 Euro.

76.000 Entreprisë goufen ugeschriwwen. Betriber mat manner wéi 500 Salariéë kruten eng Invitatioun, fir hir Tester op Zolwer um Scheierhaff beim Artikuss, op Bartreng beim Arca, op Dikrech an d'Zone Industriel Zano oder op Gréiwemaacher op de Site "Op Flohr" sichen ze goen.

Entreprisë mat méi wéi 500 Salariéeë ginn direkt beliwwert, fir déi 4 Distributiounsreseauen ze entlaaschten.

Leit déi privat eng Persoun ugestallt hunn, ewéi eng Botzfra, kréien och eng Invitatioun fir d'Tester fir des Persoun Heemgeschéckt.

D'Gewerkschafte weise sech zefridde mat der Initiativ. Et wier komesch, wann een d'Schnelltester am Restaurant leien hätt, mä op der Aarbecht hätt ee keng Optioun, getest ze ginn, esou de Patrick Dury, President vum LCGB.

Wéi getest gëtt: Wéi eng Deeg an der Woch, ob Doheem oder ob der Aarbecht, ass de Betriber iwwerlooss. Wann et e positiv Fall gëtt, soll d'Persoun Heem goen a sech iwwert d'Santé fir e PCR-Test umellen, esou d'Annonce um Dënschdeg de Moien. Getest gëtt mat engem Stäbchen an der Nues. Dës ginn awer just fir an d'Nues gestach.

Wéi et no der éischter Test-Phas vu 6 Woche weidergeet, wousst den zoustännege Minister nach net. Et wéilt ee sech mat den Acteure vum Terrain an 3 bis 4 Wochen treffen, fir e Bilan ze zéien. Och wéi et duerno mam Finanzement vun der Test-Strategie an de Betriber kéint weidergoen, wier nach onkloer.