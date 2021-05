An der leschter Woch huet d'Police nees ronn 250 Kontrollen am Kader vun der Corona-Pandemie duerchgefouert.

A 85% vun de Kontrolle stoung d'Ausgangsspär am Fokus, ma och gréisser Usammlunge vu Mënschen an d'Respektéiere vun den Hygiènesreegelen an den Akafszentere goufe kontrolléiert.

An 8 Fäll hunn d'Beamte misse Protokoller ausschreiwen, well sech net un d'Reegele gehale gouf, dorënner eng gréisser Versammlung vu Mannerjäregen.

Ronn 170 Persounen hu missten a Protokoll bezuelen, a ronn 75% vun de Fäll war et, well sech net un déi gesetzlech festgehalen Ausgangsspär gehale gouf.