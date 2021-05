De vergaangene Freideg si si eng leschte Kéier an de Lycée gefuer, fir un den ofschléissende Coursen deelzehuelen.

Op dësem speziellen Daach dierf dann och gäre mol gefeiert ginn. Anerersäits ass een och e bëssen traureg, well déi laang Zäit am Lycée op en Enn geet. Wéi hunn d'Primaner d'Schouljoer an der Pandemie erlieft a wéi preparéiert fille si sech fir d'Examen? Mir ware mat an d'Schoul an hunn nogefrot.