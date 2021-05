All Woch erreecht RTL 424.100 Leit zu Lëtzebuerg. Zesummen schreiwen den Internet, d’Tëlee an de Radio nei Rekord-Zuelen.

Déi wichtegst Informatiounen aus der TNS-Etüd* am Resumé

RTL beleet déi 3 éischte Plazen am Lëtzebuerger Media-Ranking. All Woch erreecht RTL (Radio, Tëlee an Internet) 424.100 Persounen zu Lëtzebuerg (80.6% vun der Populatioun). Dat ass en neie Rekord !

Op eng Woch gekuckt, kënnt RTL.lu op d'Spëtzepositioun an erreecht 56.6% vun der Populatioun. Op zweeter an drëtter Plaz kommen RTL Télé Lëtzebuerg (och via RTL ZWEE an Internet) (55.4%) an RTL Radio Lëtzebuerg (51.6%).

All Dag (vu méindes bis sonndes) kommen 217.800 Visiteuren op RTL.lu (mat RTL 5minutes.lu an RTL Today). En neien Dages-Rekord fir eis Online-Plattform, déi sech als 1. Media zu Lëtzebuerg positionéiert.

RTL Télé Lëtzebuerg ass dee meescht-gekuckte Sender zu Lëtzebuerg. D'Programmer ginn all Dag (vu méindes bis freides) vun 165.800 Spectateure gekuckt.

RTL Radio Lëtzebuerg bleift bei Wäitem deen éischte Radiosender zu Lëtzebuerg a gëtt all Dag (vu méindes bis freides) vun 158.200 Leit gelauschtert.

D'ganz Ekipp vun RTL Lëtzebuerg seet Iech MERCI fir d'Vertrauen, dat Dir eis Dag fir Dag entgéintbréngt.

* Zweemol am Joer analyséiert TNS-Ilres am Optrag vun der Regierung an den 3 Haapt-Medienhaiser (Editpress SA, IP Luxembourg/CLT-UFA a Saint Paul Luxembourg SA) de Mediekonsum vun der Lëtzebuerger Populatioun. D'Analys gouf tëscht Februar 2020 a Februar 2021 op engem Echantillon vu 4.000 Awunner vun iwwer 15 Joer gemaach.