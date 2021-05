Zanter dem 1. Januar 2021 ass den Asaz vu Glyphosat zu Lëtzebuerg verbueden. Eng wierklech Alternativ zum Glyphosat hunn d'Baueren allerdéngs net.

Lëtzebuerg importéiert awer e groussen Deel vu senge Liewensmëttel souwuel aus der EU ewéi och aus Länner, déi net zu der Europäescher Unioun gehéieren. A wou d'Benotze vum Glyphosat eben net verbueden ass. Den ADR-Deputéierte Jeff Engelen mécht sech an enger parlamentarescher Fro dofir ënner anerem Suergen ëm d'Kontroll vu Glyphosat-Réckstänn an ëm eng deloyal Konkurrenz duerch d'Baueren aus dem Ausland.

Glyphosat ass dat meescht agesate Planzegëft vun der Welt. Besonnesch, well et a groussem Stil an der Landwirtschaft agesat gëtt. Keng Planz iwwerlieft den Asaz vu Glyphosat, ausser se gouf genetesch verännert, wat grouss Auswierkungen op d'Natur huet. Hei am Land ass dofir zanter dem Ufank vum Joer dësen Herbizid verbueden. Mä wéi gesäit et aus mat eise Liewensmëttel, déi aus dem Ausland kommen? Ginn och déi op Glyphosat-Réckstänn ënnersicht? Den Agrarminister Romain Schneider äntwert, dass Liewensmëttel aus Lëtzebuerg souwéi déi aus dem Ausland no strenge Krittäre gepréift ginn. An do soll jo dann alles fair zougoen. Ma deem wier och esou, ënnersträicht den LSAP-Minister. Viru Routineskontrolle vun der Divisioun vun der Liewensmëttelsécherheet sinn all Liewensmëttel gläich, souwuel déi vun hei, wéi och déi aus dem Ausland. All d'Prouwen, déi geholl ginn, ginn och op Glyphosat-Reckstänn iwwerpréift. Europäesch Grenzwäerter musse schliisslech agehale ginn an d'Limitte fir dës sinn an der europäescher Pestizid-Datebank festgehalen.

Ma wann trotzdeem den Noper e kompetitive Virdeel duerch den Asaz vu Glyphosat huet? Deem wéilt ee virgräifen, esou de Landwirtschaftsminister, deen dorop verweist, datt eng Rei Agrar-Ëmweltprogrammer zu Lëtzebuerg existéieren, déi de Bauer beim Verzicht op Planzeschutzmëttel ënnerstëtzen. Dës sollen och nach weider ausgebaut ginn. Doriwwer eraus wier awer och de sougenannten Ausgläichzouschlag fir d'Bauere viru kuerzem ëm ronn 10 Prozent erhéicht ginn. Dëse soll dozou bäidroen, eventuell Méikäschten duerch d'Glyphosat-Verbuet ofzefiederen, betount de Minister a senger Äntwert.