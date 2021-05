En Dënschdeg kuerz no 16h30 goufen d'Rettungsekippen alarméiert, well et zu Wecker en Aarbechtsaccident gouf.

E Mann war hei eng Trap erofgefall, wéi hien amgaange war, e Kamäin an engem Gebai ofzerappen. Dobäi gouf den Aarbechter schwéier blesséiert. Op der Plaz gouf hie vum Samusdokter versuergt a koum dono an d'Spidol. De Parquet an d'ITM goufen iwwert de Virfall informéiert an eng Enquête gouf lancéiert.

Da mellt d'Police nach, datt een an der Areler Strooss zu Mamer géint 23.30 Auer en Automobilist gestoppt huet, well dësen ausserhalb vun der Ausgangsspär ënnerwee war. De Mann hat awer net just géint déi verstouss, ma hie war och alkoholiséiert. Well de Promillewäert awer net iwwer 1,2 war, gouf säi Permis net agezunn.