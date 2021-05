À partir du 12 mai, les tests antigéniques rapides (TAR) par prélèvement nasal, ainsi que les autotests, peuvent être réalisés et certifiés dans les premières officines. La totalité des pharmacies participantes offrira ce service à partir du lundi 17 mai. Le résultat du test peut être obtenu en moins de 30 minutes. Ainsi, les pharmacies participantes mettront à disposition du public des espaces spécialement aménagés et définiront elles-mêmes les différentes modalités, telles que la prise de rendez-vous obligatoire ou le système du sans rendez-vous avec possibilité de se présenter sur des plages horaires spécifiques. Dans le contexte de la limitation du nombre de patients autorisés au sein des pharmacies, il est conseillé à toute personne de contacter l'officine en question en amont, afin de s’informer de la procédure spécifique. Il est aussi à souligner que les tests ne pourront pas être réalisés lorsque les pharmacies sont de garde. Les patients présentant des symptômes s'apparentant à une contamination à la COVID-19 sont priés de ne pas se rendre en pharmacie. Après le test, la personne testée recevra un certificat indiquant le résultat. Ce certificat, qui comprend la signature du professionnel de santé et le logo de la Direction de la santé, vaut comme preuve d’un résultat négatif exigé notamment pour certains déplacements, activités ou entrées (p.ex.: restaurants, cafés, concerts, etc.). Un résultat positif est immédiatement déclaré par le professionnel de santé à la Direction de la santé pour assurer le suivi du patient et initier le contact tracing. Les frais du test sont à charge de la personne souhaitant se faire tester. La liste des pharmacies qui réalisent ces tests antigéniques rapides peut être consultée via le site www.pharmacie.lu et le site du gouvernement www.covid19.lu.