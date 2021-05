De Lëtzebuerger Staat investéiert vill Suen an d'Schnelltester, déi jo aktuell a Schoulen a geschwënn a Betriber an am Horeca-Secteur an den Asaz kommen.

Bis zum Dag vun en Dënschdeg (12. Mee 2021) huet de Staat ronn 17 Millioune Schnelltester bei 2 chineesesche Produzente bestallt. Jee no Zort vum Test kascht dësen 1,8 Euro. Alles an allem léisst sech de Staat - bis lo - d'Kafen an d'Verdeele vun de Schnelltester also knapp 26 Milliounen Euro kaschten. Dat äntwert d'Gesondheetsministesch Paulette Lenert op eng entspriechend parlamentaresch Fro vun de Piraten-Deputéierte Clement a Goergen. Links PDF: Äntwert vum Paulette Lenert op parl. Fro vum Sven Clement a Marc Goergen