Déi Gréng hu Versteesdemech fir d'Recourse vum Félix Braz, dee seng Demissioun als Vizepremier no sengem Häerzinfarkt wëll annuléiere loossen.

Dat notamment well hie selwer net hätt kënne seng Demissioun ënnerschreiwen. De Co-President vun déi Gréng, de Meris Sehovic, sot ons seng Partei an hie kéinten och gutt novollzéien, datt de Félix Braz a seng Famill an enger schwiereger Situatioun sinn an et wier hiert gutt Recht, déi Recoursen ze maachen. Déi Gréng sinn awer och matgeholl a wat de Meris Sehovic a seng Parteifrënn géing perséinlech treffen, dat ass datt si virgehäit kréien, onsolidaresch gewiescht ze sinn. Den Affekot vum Félix Braz, de Jean-Marie Bauler hat an onsem Journal effektiv gesot, déi Gréng hätten Demissioun vum fréiere grénge Minister iwwerstierzt. Ee Mount no sengem Häerzinfarkt haten déi Gréng eng Regierungsëmbildung an d’Weeër geleet an domadder de Wee opgemaach, fir d’forcéiert oder onfräiwëlleg Demissioun vum Félix Braz.

Dem Meris Sehovic no misst ee sech an den August a September 2019 versetzen, eng Zäit, déi fir déi Gréng keng einfach gewiescht wier: „Mir hu missen decidéieren an ofweien tëscht op der enger Säit, wéi geet et eisem Frënd dem Félix an op der anerer Säit där Responsabilitéit, déi mer hunn fir dëst Land a fir seng Leit.“ Et hätt een eng Regierung gebraucht, déi funktionéiert an nom Incident hätt de gesondheetlechen Zoustand vum Félix Braz et net erlaabt, datt hie säi Mandat als Vizepremier a Justizminister hätt kënnen ausféieren. Et wier och net ofzegesi gewiescht, wéi wäit de gesondheetlechen Zoustand géing evoluéieren. Et hätt ee missen eng schwéier Decisioun huelen, déi awer am Interessi vum Land gewiescht wier.

De Co-President vun déi Gréng de Meris Sehovic, sot weider, hie géing awer hoffen, weider de Kontakt mam Félix Braz ze behalen, well hien e Parteifrënd géing bleiwen an immens Meritten fir déi Gréng a fir d’Land hätt.

De grénge Vizepremier François Bausch wollt op Nofro hin kee Commentaire ginn an de Staatsministère sot, et kéint een och keng Reaktioun ginn, well een an enger juristescher Affär ass.

"Traitement d’attente"

Ee vun de Recoursen vum Félix Braz viséiert och de Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État, well de Felix Braz net esou wéi d’Gesetz et virgesäit an diskriminatoresch indemniséiert gi wier. De Meris Sehovic sot, d’Traitement vun engem Minister, deen demissionéiert wier kloer gereegelt, méi kéint hien dozou net soen.

Wéi mer vum Ministère fir d’Fonction Publique erkläert kruten, krut de Félix Braz déi éischt 3 Méint no sengem Incident seng Minister-Pai weider ausbezuelt ouni d’Indemnités de représentation. Amplaz ronn 24.000 Euro Brutto de Mount waren et dunn eng 16.000 Euro.

Duerno krut de Félix Braz, ënnert en traitement d’attente, just nach en Deel vu senger Pai an zwar ronn 7.000 Euro Brutto.

Deen Traitement d’attente ka bis zu 2 Joer gëllen. Da gesäit d’Gesetz vir, datt e Minister e Recht op een héije Posten beim Staat huet. Wann een dat awer aus medezineschen Ursaachen zum Beispill net ka maachen, da kritt een eng Invaliderent.

Aus dem Gesetz vu 1954 iwwert d’Pensioune vun de Beamten:

Art. 55.

Le membre du Gouvernement qui quitte ses fonctions sans pouvoir prétendre à pension, a droit à un traitement d'attente. Le membre duGouvernement est censé renoncer au traitement d'attente s'il accepte un emploi rétribué par l'Etat, une commune ou une institution publique ou s'il exerce à titre privé une activité d'où il retire un revenu dépassant le double du traitement d'attente.

Le traitement d'attente est fixé à 120.000 fr. par an pour le Ministre d'Etat et à 100.000 fr. pour les autres membres du Gouvernement. Ces traitements correspondent au chiffre-indice 100.

Le traitement d'attente cesse: