Bei ville Leit dierft d'Opreegung grouss sinn, souwuel bei Schüler wéi bei Elteren. En nächste Méindeg ass nämlech den Optakt vun den Ofschlossexamen.

3.380 Schülerinnen a Schüler sinn ageschriwwen, dovu sinn 58,5% Meedercher an 41,5% Jongen.

Am Secondaire Classique trieden 1.578 Schüler un, am Secondaire Général sinn et der mat 1.785 e puer méi.

Donieft schreiwen och 17 Schüler vun den Owescoursen hiren Ofschlossexamen, dorënner 13 jonk Fraen a 4 jonk Männer.

Déi schrëftlech, mëndlech a praktesch Epreuvë gi vun am Ganzen 1.385 Membere vun den 226 Examenskommissiounen ausgewäert.

D'Exame lafen am strikte Respekt vun de Covid-Mesuren of.

Hei dat offiziellt Schreiwes:

3.380 candidats inscrits aux examens de fin d'études secondaires 2021 – session d'été (12.05.2021)

Communiqué par: ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse

Les épreuves écrites des examens de fin d'études de l'enseignement secondaire classique et secondaire général commencent le lundi 17 mai 2021.

Au total, 3.380 candidats, dont 1.976 jeunes femmes (58,5%) et 1.404 jeunes hommes (41,5%), sont inscrits à la session d'été 2021.

Les inscriptions aux différents examens de fin d'études se répartissent comme suit:

Examen de fin d'études secondaires classiques: 1.578 élèves (901 jeunes femmes et 677 jeunes hommes);

examen de fin d'études secondaires générales: 1.785 élèves (1.062 jeunes femmes et 723 jeunes hommes);

17 élèves des cours du soir (13 jeunes femmes et 4 jeunes hommes) se présentent aux examens de fin d'études.

Les épreuves écrites, orales ou pratiques sont évaluées par 1.385 membres de 225 commissions d'examen.

Les examens se déroulent dans le strict respect des mesures barrières décidées pour un maximum de protection contre la COVID-19. Les mesures mises en place pour permettre à tous les élèves de passer les épreuves dans les meilleures conditions possibles sont détaillées sous https://men.public.lu/fr/actualites/communiques-conference-presse/2021/04/21-mesures-examens-finetudes.html

Le ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, Claude Meisch, souhaite beaucoup de succès à tous les candidats pour ces examens qui concluront leurs études au lycée et qui leur ouvriront la voie aux études supérieures ou à la vie active.