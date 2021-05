De Staat ënnerstëtzt d'Acteuren um Stauséi bei der Organisatioun vum Plagen-Tourismus.

D'Fraise fir en Tickets-Zerwiss a fir de Gardiennage ginn iwwerholl, vum 15. Mee bis de 15. August. Dat hunn de Landesplanungsminister Claude Turmes, den Tourismusminister Lex Delles an d'Santésministesch Paulette Lenert e Mëttwoch am Regierungsrot sou festgehalen.

Ënner anerem suergt op alle 6 Plagen e Mataarbechter vun enger Gardiennage-Firma dofir, datt d'Covid-Reegelen agehale ginn.

Den Accès op d'Plagë bleift gratis.

De regionalen Tourismusbüro Éislek an den Naturpark Uewersauer wäerten d'nächst Woch d'Detailer presentéieren.

Schreiwes

Accès aux six plages du lac de la Haute-Sûre (12.05.2021)

Communiqué par: ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire / Département de l'aménagement du territoire Le ministre de l'Aménagement du territoire, Claude Turmes, le ministre du Tourisme, Lex Delles, et la ministre de la Santé, Paulette Lenert, ont convenu, avec l'accord du gouvernement réuni en conseil en date du 12 mai 2021, que pour la période du 15 mai au 15 août 2021, les frais relatifs à la mise en place d'un système de ticketing garantissant un accès gratuit aux six plages du lac de la Haute-Sûre ainsi qu'à la mise en place d'un contrôle d'accès aux plages seront pris en charge par le gouvernement.

«L'accès aux plages du lac demeure gratuit. Cette décision est d'autant plus importante en cette période de crise sanitaire afin de permettre à tout un chacun de passer des moments agréables, en famille et avec les amis, dans un lieu de détente exceptionnel et en pleine nature» a souligné le ministre Turmes à l'issue du Conseil de gouvernement.

Un agent d'une société de gardiennage veillera au respect des règles sanitaires à l'entrée et à la sortie de chaque plage lors des jours de grandes affluences. Les frais pour la société de gardiennage seront entièrement pris en charge par le gouvernement et constitue une mesure exceptionnelle et unique dans le cadre de la crise COVID-19.

En début de la semaine prochaine, l'Office régional du tourisme Éislek et le parc naturel de la Haute-Sûre communiqueront sur les détails relatifs au système de réservation qui sera mis en place pour le week-end - espérons-le ensoleillé - de la Pentecôte.

Pendant cette période, les recommandations sanitaires émises par la Direction de la santé en date du 25 avril 2021 pour la gestion des sites autour des eaux de baignade dans le cadre de la crise sanitaire liée à la COVID-19 doivent être scrupuleusement respectées dans l'intérêt général des usagers. L'ensemble des consignes sera affiché à l'entrée du site ainsi que sur le site internet de l'exploitant.