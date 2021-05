D'lescht Woch goufen däitlech manner Leit positiv op de Covid-19 getest. Et goufen 936 Fäll, dat ass e Minus vu 16 Prozent, obscho méi getest gouf.

Méi Tester, awer manner positiv Fäll / Rep. Dany Rasqué

D’Zuel vun de PCR-Tester louch bei 53.500, e Plus vu méi wéi 2.000.

Wéinst den aktuellen Chiffren, ginn dann och déi 2 Covid-Konsultatiouns-Zenteren um Kierchbierg an zu Esch zougemaach.

Déi Chifferen nennt d'Santé an hirem Wocheréckbléck, a méi Courage maachen och d'Informatiounen, déi d'Santé iwwert d'Doudesfäll an d'Situatioun an de Spideeler publizéiert.

Ugefaangen bei den Doudesfäll, déi a Verbindung mat Covid-19 stinn. Där goufen et déi lescht Woch 4, déi Woch virdru waren et der nach 9. Den Altersduerchschnëtt vun den Doudesfäll läit bei 68 Joer.



An de Spideeler goufe liicht manner Patiente mat Covid-19 hospitaliséiert. Op den normale Statioune waren et der 56, op den Intensivstatiounen 32. Dat sinn all Kéiers zwee Patiente manner. D'Altersmoyenne bleift zimmlech stabel bei 57 Joer.

Stabel bleift och de Reproduktiounstaux mat 0,94, de Positivitéitstaux vun den Tester geet zeréck op 1,75 Prozent.

Wou gett sech ugestach? Do dominéiert mat 46% nach ëmmer de familiäre Kader, mä och 6% an de Schoulen, 4% op der Aarbecht an 3% bei Reesen an d'Ausland... bei 38% vun allen Neiinfektiounen ass et onkloer, wou sech ugestach gouf.

Interessant och ze notéieren, datt knapp 200 Leit hire positive Schnelltest deklaréiert hunn - dat dierft lo méi heefeg nach de Fall sinn.

Op 100.000 Awunner goufen et iwwer 7 Deeg gekuckt 147 Covidfäll, déi Woch virdrun waren et der nach 176. Déi gréisste Baisse gouf et an der Alterskategorie vu méi wéi 75 Joer. Do ass et e Minus vu 44 Prozent.

D'Situatioun an de Kläranlagen ass e weidere Grond fir Optimismus, och déi geet weider konstant erof.



An der éischter Woch Mee goufen e bësse méi wéi 40.000 Dosisse Vaccin gesprëtzt. Bis en Dënschdeg waren et der am Ganzen 255.000.



Nach e Wuert zu deene verschiddene Varianten. Déi brittesch bleift mat 82 Prozent am stäerkste vertrueden. Déi südafrikanesch mat ronn 10 Prozent an déi brasilianesch mécht 2,2 Prozent aus. Donieft gouf ee weidere Fall vun der indescher Variant detektéiert.

Schreiwes

COVID-19 : Rétrospective de la semaine du 3 au 9 mai (12.05.2021)

Communiqué par: ministère de la Santé / Laboratoire national de santé (LNS) / Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST) Pour la semaine du 3 au 9 mai, le nombre de personnes testées positives à la COVID-19 a encore diminué de 1.119 à 936 (-16,4%), ainsi que le nombre de leurs contacts étroits identifiés, qui est passé de 2.967 à 2.423 contacts (-18,4%).

Le nombre de tests PCR effectués au cours de la semaine du 3 au 9 mai a augmenté de 50.973 à 53.487.

197 personnes ont déclaré un test antigénique rapide positif.

En date du 9 mai, le nombre d'infections actives était à nouveau en baisse avec 2.167 (par rapport à 2.467 au 02/05) et le nombre de personnes guéries est passé de 64.094 à 65.460. La moyenne d'âge des personnes diagnostiquées COVID-19+ a augmenté à 32,7 ans.

Le nombre de nouveaux décès a diminué, avec 4 décès en lien avec la COVID-19 à déplorer, contre 9 la semaine précédente. La moyenne d'âge des personnes décédées est de 68 ans.

Dans les hôpitaux, on constate une légère diminution des admissions de patients Covid confirmés en soins normaux, avec 56 hospitalisations contre 58 la semaine précédente. Dans les soins intensifs le nombre de lits occupés n'a néanmoins baissé que légèrement de 34 à 32. La moyenne d'âge des patients hospitalisés reste plutôt stable avec 57 ans.

Les deux Centres de consultation COVID-19 (CCC), situés au Kirchberg et à Esch-sur-Alzette, ont enregistré au total 13.831 passages depuis leur ouverture, dont 286 passages pour la semaine du 3 au 9 mai, soit une nouvelle baisse des passages par rapport à la semaine précédente (363).

Ainsi, au vu de l'évolution du nombre de passages et eu égard à la situation pandémique actuelle, les Centres de consultation COVID-19 (CCC) seront fermés à partir du 16 mai 2021 à 15:00 heures.

À partir de cette date, les personnes symptomatiques, donc celles qui présentent des signes d'infection du virus COVID-19 devront s'adresser à leur médecin généraliste traitant, de préférence via téléconsultation. Les personnes présentant des problèmes de santé graves (toux importante, essoufflement, malaises, douleur thoracique, cyanose) sont priées de se présenter aux services d'urgence des établissements hospitaliers.

Taux de positivité et taux d'incidence

Pour la période de référence, le taux de reproduction effectif (RT eff) est resté stable avec 0,94, et le taux de positivité sur tous les tests effectués (ordonnances, Large Scale Testing, contact tracing) a baissé de 2,20% à 1,75% (moyenne sur la semaine). À noter que le taux de positivité pour les tests effectués sur ordonnance, donc pour les personnes présentant des symptômes, a nettement diminué de 5,31% à 3,91%.

Le taux d'incidence continue sa tendance à la baisse avec 147 cas pour 100.000 habitants sur 7 jours, contre 176 cas pour 100.000 habitants pour la semaine du 26 avril. Par rapport à la semaine précédente, le taux d'incidence diminue dans toutes les tranches d'âge à l'exception des 0-14 ans. La plus grande diminution est enregistrée chez les 75 ans ou plus (-44%). Une diminution importante est également enregistrée dans les catégories d'âge des 15-29 ans (-25%), 45-49 ans (-23%) et 60-74 ans (-20%). Une augmentation du taux d'incidence est enregistrée chez les 0-14 ans (+6%).

La catégorie des 75 ans ou plus a le taux d'incidence le plus bas avec 31 cas pour 100.000 habitants suivie par la tranche d'âge des 60-74 avec 63 cas pour 100.000 habitants. Les enfants de 0-14 ans ont désormais le taux d'incidence le plus élevé avec 211 cas pour 100.000 habitants.

Comparé au reste de la population, on observe un taux d'incidence 3,3 fois plus bas chez les personnes de 60 ans et plus. Cette catégorie représentait la cible principale de la campagne de vaccination jusqu'à présent.

Quarantaines et isolements

Pendant la semaine du 3 au 9 mai, 2.452 personnes se trouvaient en isolement (-11,4%) et 3.359 en quarantaine (-7,8% par rapport à la semaine précédente).

Contaminations

Pour les 936 nouveaux cas, le cercle familial reste le contexte de transmission des infections à la COVID-19 le plus fréquent avec 45,6%, suivi par l'éducation (6,3%), le travail (4,0%) et les voyages à l'étranger (2,8%). Le taux des contaminations dont la source n'est pas clairement attribuable diminue à 37,9%.

Vaccinations : point de situation

Pour la semaine du 3 au 9 mai, 40.717 doses ont été administrées au total. 26.678 personnes ont reçu une 1e dose et 14.039 une 2e, portant le nombre total de vaccins administrés en date du

11 mai à 255.678. (1e et 2e dose).

L'évolution des variants

Pour la semaine du 27 avril au 2 mai, la couverture du séquençage de la population était de 52,6%, donc nettement supérieure au taux optimal de 10% recommandé par ECDC pour disposer d'un échantillonnage représentatif.

Concernant les 498 échantillons réalisés pour la semaine 17/2021, on constate la répartition suivante:

- le variant britannique UK (B.1.1.7) représente 82,1% des cas ;

- le variant sud-africain SA (B.1.351) représente 10,2% des cas ;

- le variant brésilien (P.1) représente 2,2%.

Au cours de la semaine 17/2021, 1 nouveau cas du variant indien B.1.617 a été détecté au Luxembourg.

Surveillance des eaux usées au Luxembourg dans le cadre du SARS-CoV-2

Le niveau de contamination des 13 stations d'épuration échantillonnées étudiées par le LIST (Luxembourg Institute of Science and Technology) au cours de la semaine du 3 au 9 mai montre une tendance constante à la baisse au cours des dernières semaines. Les analyses des prochaines semaines devront confirmer ce résultat.

L'ensemble des rapports CORONASTEP sont disponibles sur le site du LIST: https://www.list.lu/en/covid-19/coronastep/.