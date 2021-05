Déi aktuell Covid-Situatioun erlaabt jo weider Schrëtt am Deconfinement. Dat deementspriechend Gesetz steet de Mëtteg an der Chamber zum Vott.

Den Text gesäit ënnert anerem vir, datt nees 4 Leit aus verschiddene Stéit kënne beienee kommen. De Couvre-feu soll eréischt vun Hallefnuecht u gëllen. Restauranten a Caféen däerfe bis 22 Auer op hunn an och nees bannen zerwéieren.

D'Konditioun fir däerfen eran, ass awer en negative Corona-Test. Ënnert anerem kënnen dofir och Schnell-Tester op der Platz ugebuede ginn. Zu dësem Punkt gëtt et jo nawell Kritik aus dem Horeca-Secteur. Et géifen nämlech nach ze vill Froen ginn, wéi dës Tester an der Praxis solle realiséiert ginn.

E weidere Changement dee kënnt: Rassemblementer vu bis zu 150 Persounen si méiglech, ënnert de gängegen Hygiènesmesuren natierlech, wat interessant ass fir Sports-a kulturell Manifestatiounen.

An exzeptionelle Fäll, a mat enger Autorisatioun vun der Santé, kann eng Demande gemaach ginn, dass sech bis zu 1.000 Leit versammelen.

Mam neie Gesetz ginn dann och Modifikatioune bei den Hëllefe vun den net-gedeckte Käschte fir Betriber gemaach.

Rapporter vum projet de loi, deen e Freideg de Moien och nach emol Sujet an der parlamentarescher Santéskommissioun ass, ass nees den LSAP-Deputéierten Mars Di Bartolomeo.