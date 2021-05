Den Opruff riicht sech grad un hir Leit, déi reegelméisseg Blutt spende kommen. Et wier een aktuell an enger Phas, wou vill Blutt gebraucht géif ginn.

Dofir wier een ënnert d'Alterte vu 7 Deeg gefall, déi een nach en Reserve hätt. An der Lescht wier d’Demande an de Spideeler no Konserven nes geklomm, an am Mee géif et op Grond vun de ville Feierdeeg ëmmer schonn zu Enkpäss kommen. D'Rout Kräiz rifft hir Donateuren op, fir an den nächste Wochen hir Bluttspend maachen ze kommen.