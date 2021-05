Déi zoustänneg Kommissioun vun der Chamber huet 5 nei Petitioune guttgeheescht, déi geschwënn um Chamber-Site wäerte publizéiert ginn.

An da brauchen déi 4.500 Signatairen, fir dass et zu engem ëffentlechen Debat an der Chamber kënnt.

Ënnert anerem gëtt eng Aarbechtsdispens vun 2 Deeg de Mount gefuerdert fir Fraen, déi hir Deeg hunn. En anere Petitionär wëll d’Maskeflicht an de Schoule gelackert gesinn. De Wierkstoff Ivermectin soll als Wierkstoff géint Covid-19 evaluéiert ginn. Oder Hëllef fir Beien an Insekten ass d’Iwwerschrëft vun enger weiderer Petitioun.

D'Petitiounen am Iwwerbléck

Commission des Pétitions

Réunion du 12 05 2021

AVIS POSITIFS

La Commission des Pétitions a rendu un avis positif quant à la recevabilité des demandes de pétition publique suivantes :

Demande de pétition publique 1864 - Carte de qualification de conducteurs « CODE 95 » pour les catégories D-D1/ C-C1 pour tous les chauffeurs de bus, autocars et camions ainsi que tout véhicule supérieur à 3,5 tonnes

Dépôt: le 22.04.2021 à 16:09

Pétitionnaire: André Lontro Caceiro

Demande de pétition publique 1865 - LU: 2 Deeg Aarbechtsdispenz pro Mount fir Fraen déi hier Deeg kréien. FR: 2 jours de dispense de travail par mois pour les femmes qui ont leurs menstruations.

Dépôt: le 23.04.2021 à 10:48

Pétitionnaire: Ornella Romito

Demande de pétition publique 1867 - Pour un assouplissement de l'obligation du port du masque pour les enfants dans les écoles et les structures d'accueil périscolaires / For a relaxation of the obligation for children to wear a mask in school and in after-school facilities. / Fir eng relaxatioun vun der Maskenplicht fir d'kanner an de Schoulen an an de ausserschoulenschen Betreiungsstruktur

Dépôt: le 26.04.2021 à 09:20

Pétitionnaire: Perrine Pouget

Demande de pétition publique 1874 - Hëllef fir d'Beien an Insekten

Dépôt: le 30.04.2021 à 14:31

Pétitionnaire: Claude Paquet

Demande de pétition publique 1858 - Evaluation de l'Ivermectine dans la prophylaxie et le soin de la Covid. Evaluierung von Ivermectin in der Prophylaxe und Pflege von Covid.

Dépôt: le 08.04.2021 à 10:40

Pétitionnaire: Michel Premont