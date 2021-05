Dans le cadre de la lutte contre la pandémie liée au virus SARS-CoV-2, le gouvernement a décidé de mettre en place une stratégie relative à l’utilisation des TAR, ceci en complément des tests PCR et antigéniques déjà déployés dans le cadre des efforts visant à endiguer la pandémie. Les TAR ont été introduits avec vocation à être utilisés par une personne qui n’est pas un professionnel de santé en tant que test à réaliser soi-même («Autotest» ou «Selbsttest»). À cet effet, ce sont plus de 600.000 TAR qui seront livrés aux ministères et administrations lors des deux semaines à venir. Chaque ministère et administration prendra ensuite en charge l’organisation de la distribution et la communication autour des kits pour ses agents. Les kits sont livrés avec des recommandations de la Direction de la santé quant au mode d’emploi, la fréquence de test préconisée ou encore la conduite à tenir en cas de test positif. Ces tests sont à réaliser de manière autonome et facultative par les agents. Marc Hansen, ministre de la Fonction publique, fera également parvenir un message à l’ensemble des agents de l’État pour leur rappeler l’importance des recommandations de la Direction de la santé, mais a aussi invité chaque agent à continuer à veiller au respect des règles sanitaires en vigueur. Marc Hansen tient également à remercier à cette occasion les différents intervenants. En effet, grâce au Centre de gestion du personnel et de l'organisation de l'État, pour l’interface de prise de commande, la division Imprimés et fournitures de bureau du Centre des technologies de l'information de l'État, pour la partie distribution, et la Direction de la santé, pour l’élaboration des recommandations, le ministère de la Fonction publique a pu rapidement déployer une solution efficace à destination des agents de l’État.