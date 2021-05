D’Chèques repas gi falsch benotzt an doduerch ginn de Restaurateuren Zommen a Milliounenhéicht pro Joer verluer.

Dat seet de President vun der Asbl Don’t forget us, de Jean-Claude Colbach. D'Asbl fuerdert dowéinst, dass e Rappell gemaach gëtt, wou een d'Bonge wierklech benotzen dierf.

D'Circulaire vum 3. Dezember 1993 gesäit effektiv vir, dass en „Repas principal“ an engem Restaurant domadder bezuelt gëtt. An e Supermarché akafe oder souguer tanke goen, sinn deemno net reegelkonform, esou den Affekot vun der Asbl, den Maître Frank Rollinger. Virsiichteg geschat, géingen de Restaurateuren duerch dës Infraktiounen, géint déi schonn zanter Joren näischt gemaach gëtt, 50 Milliounen Euro verluer goen. Suen, déi de Secteur virun allem elo an der Pandemie gutt kéint gebrauchen.