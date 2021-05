E Freideg de Moien huet d'Police op der N11 tëscht Grolënster a Jonglënster eng Verkéierskontroll gemaach, déi definitiv net vu Muttwëll war.

A 6 Fäll gouf der Führerschäin direkt op der Plaz agezunn an d'Chauffere kruten e Fuerverbuet, well se mat iwwer 141 Kilometer an der Stonn gemooss goufen. Erlaabt sinn hei awer just 90 km/h. Am séierste war en Automobilist, bei deem 156 km/h gemooss goufen.

An 38 Fäll waren d'Chaufferen iwwer 20 km/h ze séier. Si kruten e Protokoll vun 145€ an 2 Punkte waren deemno och fälleg.

4 Chauffere konnte keng valabel Pabeiere vun den Autoe virweisen, dat kascht 24€.