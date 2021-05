Geschitt ass de Virfall e Freideg an der Stad, méi genee an der Zéissenger Strooss.

Onbekannten Täter hu sech an der Stad Zoutrëtt an eng Garage vun enger Wunneng verschaaft an do e Vëlo (VTT) vun der Mark Decathlon an dem Modell Rockrider geklaut. De Vëlo ass wäiss mat rout a schwaarze Sträifen a war op senger Plaz mat enger Kette geséchert.

Infoen iwwert d'Campagne « Sécher mam Vëlo » vun der Police ginn et hei!