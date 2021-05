Alleguerten d'Fäll hunn eppes gemeinsam, an zwar dass d'Täter virum Untersuchungsriichter gelant sinn.

Den 11. Mee géint 12.35 huet d'Drogen-Unitéit vun der Stater Police zwee Drogendealer op frëscher Dot erwëscht a verhaft. Bei den Haus-Perquisitiounen an der rue Joseph Junk an an der rue de Strasbourg goufen am ganzen 304 Kugelen Heroin a Kokain an 19.290€ confisquéiert.

Béid Täter koumen en Dag drop virun den Untersuchungsriichter an hu missen an Haft.

Schonn den 3. Mee goufen dann och nees 2 Drogendealer op frëscher Dot erwëscht. Hei goufe 476€ a 7 Heroinkugelen an en Auto confisquéiert. Och dës Persoune koume virun den Untersuchungsriichter.