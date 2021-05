Privatwënzer schwätze vu Verloschter vu bis zu 25 Prozent. E Virdeel ass awer, datt d'Wënzer op eng Versécherung kënnen zréckgräifen.

Bei den Uebstbauere goufen et allerdéngs manner Schied. De kale Mäerz an Abrëll huet de Wënzer deels Problemer bereet, esou och dem Luc Kohl. De Frascht huet 1 Hektar vu senge Riewen zougesat an d'Knospen erfréiere gelooss. E Virdeel ass, datt d'Produktiounsausfäll duerch eng speziell Versécherung gedeckt sinn, wou de Staat 65 Prozent vun der Versécherungsprimm iwwerhëlt.

D'Privatwënzer schwätze vun Ertragsverloschter vu bis zu 25 Prozent. Wéi et heescht, wier een awer manner staark betraff ewéi d'Kolleegen aus den Nopeschlänner. Et wier ee mat engem bloen A dovukomm. Och d'Uebstbauere fäerten de Frascht. Ma wéineg Schied goufen duerch d'Minustemperaturen verursaacht. Verloschter gouf et virun allem bei de Kiischten, ënnersträicht d'Associatioun Natur an Ëmwelt.

Virun allem d'Wënzer hoffen an Zukunft op besser Deeg.