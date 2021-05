Vun haut un dierf een nees bannen an de Restaurant iesse goen. Eenzegen Hoken : nëmme mat negativem Schnelltest. Fir d'Restaurateuren ass dat schwiereg.

Engersäits freeën se sech endlech erëm dierfen opzemaachen. Anerersäits weess keen, wéi vill Cliente wierklech kommen. An et gi vill Onkloerheete wat den Oflaf ugeet. D'Nadine Kremer war an d'Restauranten uechter d'Land de Bols fillen.

16/05/2021 Ouverture HORECA Kremer(Online)

Et ass also déi laang erbaigewënschten Ouverture vun de Restauranten. D'Restaurateuren déi mer begéint hunn, sinn sech awer net sécher, op d'Clientë wierklech zréckkommen : "Mir probéieren eemol. Mir maachen op an da kucke mer. Wann et net geet maache mer erëm zou."

"Ce dimanche-ci oui, pour voir ce que les gens pensent. Mais est-ce qu'ils vont jouer le jeu? On verra bien. Ce sera la réponse dimanche après le service. On va tirer les conclusions pour la semaine d'après. Si on ouvre, si on ferme ou seulement les terrasses."

"Wir werden aufmachen und gucken wie die Leute reagieren."

"Doduerch kann ech mer virstellen, dass 100% d'Terrasse mol besat gëtt, a wann déi voll ass kommen se eran. Mee se zécken e bësse mat deene Schnelltester."

D'Schnelltester sinn d'Stéchwuert. Vill Clienten hätte scho gesot, dass si kee wëlle maachen, esou den Alain Magini, Restaurateur zu Fréiseng. Dann géifen si guer net kommen oder op der Terrasse bleiwen: "J'avais une journée dimanche qui était relativement remplie et en sachant quand la loi est sortie qu'il fallait faire les test. Écoutez, j'ai 11 tables qui étaient réservées. Maintenant il ne me reste plus que deux. Tout le monde a annulé."

Och wéi den Oflaf richteg ass, ass nach laang net jidderengem kloer. Dierf een u sech säin eegenen Test matbréngen ? Ween seet dann dass en haut, gëschter oder virgëschter gemaach gouf ? Muss ee virun der Dier waarde bis den Test negativ ass oder dierf een sech scho sëtzen ? Wat maachen, wann ee positiv getest gëtt a Panik ausbriecht ? Dat sinn nëmmen e puer Froen, déi bei de Restaurateuren opkomm sinn, seet d'Pascale Buchner vu Schëffleng : "Mir sinn awer e bëssen nervös an et ass awer e bësse stresseg. Well du weess net wéi a wat."

U sech ass firgesinn, datt d'Leit bausse waarde mussen, bis hiren Test negativ ass. Si dierfen och hiren eegene matbréngen, mussen en awer sur place maachen. Dofir stelle puer Restaurateuren en Dësch virun d'Dier. Anerer hunn ee separat Zëmmer wou ka waarden. Verschiddener mengen, dass et relativ chaotesch gëtt a net vill Leit kommen.

ee

Da kéinten se grad esou gutt zou bleiwen. Anerer gesinn d'Saach méi positiv, esou zum Beispill d'Geraldine Savard zu Helléng,den Emanuel Marques zu Sandweiler an de René Feidt zu Réimech: "On pense que cela va être une chance. On le souhaite en tout cas. En espérant que les gens soient d'accord pour faire un test. Je pense qu'il n'y a pas de problème là-dessus."

"Viele sagen wenn die Tests schon mal gratis sind, das ist schon mal gut."

"Mir probéieren och alles, dass mer no der Norm sinn, dass mer och d'Schnelltester maachen . Mir probéieren eist Bescht ze maachen, dass d'Leit zefridde sinn, an och sécher sinn."

D'Restaurante krute jo Tester vum Staat geliwwert. Wann déi opgebraucht sinn sëtzen déi eng de Präis vum Test – em di dräi Euro – op d'Rechnung dobäi. Anerer loossen de Clienten des Fraisen no – well déi eng wiere frou ze schaffen an déi aner zesumme kennen iessen ze goen.