Et ass e Joerhonnertprojet, déi nei Anlag vun der Sebes, déi den Ament zu Eschduerf gebaut gëtt.

Eng Rei Deputéiert aus der parlamentarescher Ëmweltkommissioun an d'Ressortministesch Carole Dieschbourg waren dee Chantier e Freideg kucken, ier d'Chamber déi aner Woch en Donneschdeg e weidert Finanzéierungsgesetz stëmmt.

De Projet Sebes gëtt méi deier / Reportage vum Dany Rasqué

Déi nei Drénkwaasseranlag gëtt mat 207 Milliounen Euro iwwer 42 Millioune méi deier wéi virgesinn. De Staat iwwerhëlt d'Hallschent vun de globale Käschten an dofir muss nach emol e Gesetz gestëmmt ginn, fir déi zousätzlech 21,2 Milliounen.

Deputéiert loosse keen Zweiwel drun, datt déi Depensen néideg sinn, och net déi aus der gréisster Oppositiounspartei.

Den CSV-Deputéierten Aly Kaes:

"Dat Wichtegst, wat de Mënsch brauch, fir ze liewen, ass Waasser a wann e genuch Drénkwaasser huet, da kann e vill méi laang iwwerliewe mat Waasser, wéi mat eppes z'iessen. Ech soen dat, fir Iech méi wéi ze dokumentéieren, wéi wichteg, datt d'Drénkwaasser ass."



60 Prozent vun der Populatioun ginn den Ament zu Lëtzebuerg mat Drénkwaasser vun der Sebes beliwwert. Déi zousätzlech Käschten sinn, zum Deel bedéngt duerch d'Inflatioun, mä et huet awer missen nogerëscht ginn.

D'Ëmweltministesch Carole Dieschbourg gëtt ze bedenken, datt d'Anlag vun der Sebes wärend der Chantiersphas als kritesch Infrastruktur klasséiert gouf. Doduerch hätt d'Sécherheet misse verstäerkt ginn.

"Zum Beispill am Beräich vun der Informatik, doduerch sinn d'Käschten, déi op der enger Säit sécherlech der Geologie geschëlt sinn, also Saachen, déi um Bau entdeckt ginn, trotz Etüden. Op der anerer Säit awer och wéinst der Sécherheet. Et ass wichteg weider z'investéieren, well Drénkwaasser ass jo wierklech immens wichteg. All Mënsch muss zu Lëtzebuerg kënnen de Krunn opdréinen, wou da proppert Drénkwaasser erauskënnt. Dofir musse mer natierlech de Maximum ginn."

Déi nei Anlag zu Eschduerf kann, wa se bis voll a Betrib ass, 110.000 Meterkibb Waasser den Dag traitéieren. Däitlech méi also wéi déi 74.000 Meterkibb, déi um aktuelle Site zu Esch-Sauer méiglech sinn. De Chantier huet am éischte Semester 2017 ugefaangen a soll an der éischter Hallschent dat anert Joer ofgeschloss ginn.

D'Deputéiert konnte sech e Freideg schonn en zimmlech preziist Bild maachen, wéi de Site dann ausgesäit.

D'Rapportrice vum Gesetzprojet, d'Stéphanie Empain vun déi Gréng:

"Et ass nach net alles fäerdeg, et ass nach e Chantier, mä et gesäit ee schonn déi eenzel Filteren, och déi ganz Anlagen, déi duebel opgebaut ass, fir op Nummer sécher ze goen. Wann déi eng Säit géif ausfalen, dass déi aner Säit nach ëmmer ka fonctionéieren. Et leeft dann no an no op deem neie Site un. Dee Switch gëtt net vun haut op muer gemaach, mä iergendwann d'nächst Joer soll dann zu Esch-Sauer kënnen ofgeschalt ginn."

De Laurent Deville, de President vun der Sebes, ass houfreg op déi nei Anlag. E Projet, deen eenzegaarteg wier.