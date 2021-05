Da mellt d'Police nach en Abroch an e Supermarché zu Dikrech esou wéi e gréissert Rassemblement vu Leit op der Kockelscheier.

Zu Déifferdeng am Park ass e Freideg am Nomëtteg eng Persoun iwwerfall ginn. Dat schreift d'Police an hirem Bulletin. Dräi Täter sollen eng Persoun mat enger Waff menacéiert, an Zigaretten a Suen verlaangt hunn. Eng Beschreiwung vun de Persounen läit allerdéngs net vir an et gouf och kee beim Virfall blesséiert. Eventuell Zeie solle sech bei der Police vun Déifferdeng um 244 53 1000 mëllen.



Zeien ginn dann och gesicht nodeems hënt an de Cactus Hobby zu Dikrech agebrach gouf. Eng ganz Partie Handye goufe geklaut. All Informatioune si fir d'Police vun Dikrech um 244 80 1000.



Géint 21 Auer gouf der Police dann nach e Grupp Leit um Parking vun der Kockelscheier gemellt. De Parking war der Police no och voller Autoen an ronn 500 Persoune sollen sech do versammelt hunn. D'Situatioun gouf vun allen disponibele Beamten aus dem Bezierk Süden iwwerwaacht. Et goufen awer just geréng Verstéiss festgestallt a pünktlech zur Ausgangsspär hat de Rassemblementer sech och opgeléist.