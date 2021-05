Si hunn dann och eng ganz Partie Fuerderungen.

Fuerderunge wéi d'Unerkennung vun der Erzéiungsaarbecht vun den Elteren, datt d'Bezeechnunge Mamm a Papp am Code Civil bestoe bleiwen an datt d'Famill an der zukünfteger Steierreform net benodeelegt gëtt. An och an der neier Verfassung misst der Famill weider, respektiv verstäerkt, Rechnung gedroe ginn.

