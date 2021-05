Dëse Verzicht vun deene Jonken huet sech negativ op d'Moral an déi mental Gesondheet vun hinnen ausgewierkt, schreiwen d'Auteuren an engem Bréif.

D'Kanner an déi Jonk hunn an de leschte Wochen a Méint, zanter dem Ufank vun der Coronapandemie, vill missten hinhuelen, dat schreiwen d'Francine Closener, déi fir d'LSAP an de Chamber sëtzt, an de Ben Streff, President vun der LSAP-Osten, an engem Bréif. Donieft sinn déi Jonk déi Lescht, déi geimpft wäerte ginn an esou och déi Lescht, déi hir Fräiheeten erëmkréien.

Dobäi hu se dat lescht Joer vill Solidaritéit gewisen an e Joer geaffert, andeem se hir perséinlech Entwécklung, Fräiheet a Liewensfreet hannen ugestallt hunn. Si hunn all Dag gekuckt, datt si Elteren, Grousselteren an aner Leit ëm sech net schueden.

Déi Corona-Partyen op der Kinnekswiss, dat si bei wäitem net all déi Jonk, schreiwen déi zwee Politiker. Au contraire géift dëst éischter Deene schueden, déi gehofft hunn, e kléngt Stéck Liewensloscht erëmzekréien.