De CGDIS mellt eng ganz Rei Autosaccidenter e Samschdeg den Owend mat am ganzen 8 Blesséierten.

Zu Rëmeleng si géint 17.30 Auer e Moto an en Auto net laanschtenee komm, eng Persoun gouf hei liicht blesséiert. An der Stad gouf et zwee Accidenter mat all Kéiers zwee Gefierer, dat am Rond-Point Glück an op der Avenue John F. Kennedy. Hei goufe jeeweils zwou Persoune liicht verwonnt.

Op der A13, Suessem - Péiteng, gouf et kuerz no 18 Auer ee Blesséierten. Op der A3 tëscht Diddeleng a Metz sinn an engem Accident mat engen Gefier géint 18.40 Auer zwou Persoune liicht blesséiert ginn.

Méi fréi um Samschdeg goufen dann nach eng Kéier zwou Persoune blesséiert. Dat eng Kéier zu Uespelt an der Munnereferstrooss an eng Kéier um CR110 tëscht Käerjeng a Kënzeg.

De CGDIS hat dann nach Accident vum Freideg den Owend géint 18.30 Auer tëscht Chrëschtnech an Konsdref gemellt, hei gouf eng Persoun blesséiert.

Da waren d'Rettungsekippe e Samschdeg och nach wéinst aneren Tëschefäll am Asaz. Zu Mamer gouf et den Defaut an enger Installatioun vun der Heizung, dat an der Rue Gaston Thorn. An zu Mertert an der Rue Haute gouf et en Accident wéinst engem Kamäin. Hei gouf kee blesséiert.