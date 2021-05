Fir sécher ze goen, ob och bei Iech dëse Service ugebuede gëtt, informéiert Iech am Beschten um Internetoptrëtt vun ärer Gemeng.

Dëse Sonndeg kann een tëscht 8 an 12 Auer op der Mamer Gemeng en Test maachen, fir deen een och en Zertifikat kritt. Dësen ass 24 Stonne gutt an erlaabt engem, fir an den Horeca-Betriber am Restaurant ze sëtzen.

Den Test gëtt vun engem vereedegte Beamte gemaach. Fir een ze maachen, muss ee sech umellen

Eng änlech Offer gëtt et och vun der Gemeng Rouspert/Mompech. Hei kann ee sech vun 9.30 Auer bis 12 Auer am Gemengenhaus teste loossen. Vun e Méindeg u kann all Awunner vun der Gemeng den Test dann och wärend de Bürosstonnen an der Gemeng maache loossen.